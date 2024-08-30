Експерт пояснив, що може ховатись за забороною Заходу щодо ракетних ударів по РФ

За словами експерта інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Івана Киричевського, наприклад, у Франції було всього близько 600 SCALP, Велика Британія замовляла усього 1000 Storm Shadow, з яких немала кількість була відстріляна, а ATACMS у США теж було на складах близько тисячі одиниць загалом.

По-друге, на його думку, в української армії та партнерів можуть бути проблеми з точними розвідданими про російські військові об'єкти. На відміну від акваторії Чорного моря, де "натівська" авіації постійно здійснює польоти і може вести розвідку, над Курщиною та Бєлгородщиною такого немає.

"Нам же не могли партнери віддати всі ці запаси. Логічно, що, на переконання Заходу, варто стріляти цими ракетами туди, куди можна забезпечити плюс-мінус точність влучання. І очевидно, що партнерам таку точність влучання вдається забезпечити хіба що в тимчасово окупованому Криму. Тому краще розповідати, що це ескалація, про "червоні лінії" тощо, ніж визнати свою слабкість", - вважає Киричевський.

Є ще одна важлива деталь, яку виявили аналітики Defense Express. Для враження аеродромів в окупованому Криму треба менші витрати ракет, оскільки вони самі по собі менші за площею. Тоді як, наприклад, на Морозовськ, за умови що у росіян там взагалі не було би ППО, треба було би близько 50 ракет.

Іншим варіантом для ЗСУ могла би бути передача ракет AGM-158-JASSM до винищувачів F-16, в яких дальність стрільби в межах 400 кілометрів, каже Киричевський. Однак поки союзники не погоджували надання нам такого озброєння, принаймні виходячи з публічної інформації.