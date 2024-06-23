Дозвіл США на удари по РФ зірвав більший наступ на Харківську область, - AP

Росіяни готували ще більший наступ на Харківську область, зосередивши на своїй території майже 90 тисяч солдатів. Але завдяки дозволу США на удари американською зброєю по російській території новий наступ вдалося зірвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Associated Press .

За інформацією AP, рішення США про надання українській армії дозволу на удари американською зброєю по території РФ було ухвалене об 11-й годині за Вашингтоном, саме тоді, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк сказав AP, що росіяни, готуючись до нового наступу, стягнули до України щонайменше 90 тисяч військових, але тримали їх в глибині своєї території.

Військовослужбовці українських бригад, які воюють на Харківському напрямку, розповіли AP, що вже через кілька годин після отримання дозволу від США почалася робота ракетних систем HIMARS по території РФ.

"HIMARS не мовчали цілий день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ вздовж кордону, які чекали наказу про вхід в Україну", - пригадав в розмові з AP командир артилерійського розрахунку на позивний "Гефест".

Як пояснив "Гефест", раніше українські військові не могли атакувати цілі на російській території, оскільки усі склади з боєприпасами та іншими ресурсами росіяни тримали на 20 км далі, ніж могла дістати українська зброя.

Як зазначає AP, після дозволу на удари по РФ динаміка на північно-східному фронті майже відразу змінилася і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там.