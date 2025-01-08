Експерт пояснив, навіщо Трампу "приєднання Канади" і як далеко може зайти тролінг

"Це точно не імперіалістичні амбіції. Це частково тролінг і частково класична трампівська манера ведення переговорів. Нарівні із заявами про Канаду і 51-й штат він багато говорив про те, що хоче додаткових тарифів з канадців. Він хоче заробляти на цих відносинах і давати захист не просто так", - розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Власне, про "приєднання", як нагадав експерт, Трамп заговорив після того, як зрозумів, що його пропозиції щодо тарифів і збільшення витрат Канади на оборону не знаходять відгуку.

"Якщо ви розумієте, що ваше прохання буде відхилено, потрібно запропонувати ще щось радикальніше, і тоді ваша перша пропозиція виглядатиме як розумний компроміс. Тобто Трамп іде за тими стратегіями, які пропагує у власних книгах і публічних виступах", - пояснив співрозмовник.

Крім того, ідея приєднати Канаду має деяку підтримку в США, але обговорюється лише в маргінальних політичних колах.

"Вона не має загальнонаціональної підтримки. Звичайно, зараз її розкрутять, про неї говоритимуть трампісти. Однак, повірте, реально нормальних суспільних дебатів не було", - наголосив Краєв.

Щодо ведучого Fox News Джессі Вотерса, то його слова про вторгнення точно не є маркером будь-якої адекватної частки громадської думки. Тут скоріше телеканал у такий спосіб намагається сподобатися Трампу і зробити все, щоб він знову ходив на ефіри.

Наскільки далеко може зайти така політика щодо Канади залежить від того, як сильно Трамп бажає на цьому заробити.

"Заробити він хоче сильно, тому продовжить качати тему з 51-м штатом. Буде багато провокацій, ми почуємо ще багато різких заяв від нього. Але я не думаю, що дійде до застосування будь-якої сили взагалі. Максимум, чого можна чекати, - це мита на канадські товари, які він обіцяє", - додав експерт.