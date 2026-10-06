Експерт пояснив, навіщо Росія перейшла на реактивні "Шахеди"

Росія тривалий час шукала рішення, яке дозволило б масштабувати виробництво засобів повітряного нападу, і реактивні шахеди стали одним з його результатів.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Від крилатих ракет до реактивних дронів

Храпчинський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення більшість повітряних нападів супроводжувалася запуском великої кількості крилатих ракет Х-101, Х-55 та Х-22 зі стратегічної авіації.

За його словами, у Росії не було крилатих ракет, якими можна було б працювати з тактичної авіації на дальність понад 400 км. Першим поштовхом він назвав модернізацію Х-69: запуск таких ракет з тактичної авіації суттєво здешевлював пуски.

Згодом росіяни, за словами Храпчинського, почали шукати рішення для запуску з наземної платформи, і так з'явилися шахеди на двигунах внутрішнього згоряння, що суттєво навантажили українську ППО. Потім вони почали ставити реактивні двигуни.

Перша реактивна модифікація була просто заміною двигуна, і через специфіку планера дрон не міг розвивати швидкість понад 300 км/год. Після посилення планера, за його словами, з'явилася "Герань-4" зі швидкістю до 500 км/год. Одночасно росіяни, за словами експерта, отримали умовно робочу конструкторську документацію іранського дрона Karrar, і результатом стала "Герань-5".

Навіщо Росії дешеві засоби

За словами експерта, основним поштовхом був пошук рішення, яке дозволило б занурити Україну в цілодобову повітряну тривогу й робити дешеві пуски дешевих засобів ураження у великій кількості. Складність перехоплення, на його думку, полягає в тому, що це малий БпЛА, а система радіолокації класична.

Храпчинський розповів, що колишньому міністру оборони РФ Сергію Шойгу показали Х-69 і озвучили технічні характеристики, на що той відповів, що це мало.

Основною проблемою, за словами Храпчинського, була недостатня кількість і неможливість масштабувати виробництво крилатих ракет. Він також зазначив, що виліт шести стратегічних бомбардувальників коштує Росії два мільйони доларів без урахування вартості ракет.

На думку експерта, росіяни шукали рішення, яке дозволить суттєво здешевити повітряні напади й зробити максимальний терор. За його словами, те, що німці робили з Лондоном, росіяни зараз намагаються робити з Києвом.

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