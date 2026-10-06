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Эксперт объяснил, зачем Россия перешла на реактивные "Шахеды"

11:04 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Эксперт объяснил, зачем Россия перешла на реактивные "Шахеды" Фото: один из предшественников реактивных дронов – ракета Х-69 (Wikipedia)
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Россия долгое время искала решение, позволяющее масштабировать производство средств воздушного нападения, и реактивные шахеды стали одним из его результатов.

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

От крылатых ракет до реактивных дронов

Храпчинский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения большинство воздушных нападений сопровождалось запуском большого количества крылатых ракет Х-101, Х-55 и Х-22 со стратегической авиации.

По его словам, у России не было крылатых ракет, которыми можно было бы работать по тактической авиации на дальность более 400 км. Первым толчком он назвал модернизацию Х-69: запуск таких ракет с тактической авиации существенно удешевлял пуски.

Впоследствии россияне, по словам Храпчинского, начали искать решения для запуска с наземной платформы, и так появились шахеды на двигателях внутреннего сгорания, которые существенно нагрузили украинскую ПВО. Затем они начали ставить реактивные двигатели.

Первая реактивная модификация была просто заменой двигателя, и из-за специфики планера дрон не мог развивать скорость более 300 км/ч. После усиления планера, по его словам, появилась "Герань-4" со скоростью до 500 км/ч. Одновременно россияне, по словам эксперта, получили условно рабочую конструкторскую документацию иранского дрона Karrar, и результатом стала "Герань-5".

Зачем России дешевые средства

По словам эксперта, основным толчком был поиск решения, которое позволило бы погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу и производить дешевые пуски дешевых средств поражения в большом количестве. Сложность перехвата, по его мнению, заключается в том, что это малый БпЛА, а радиолокационная система классическая.

Храпчинский рассказал, что бывшему министру обороны РФ Сергею Шойгу показали Х-69 и озвучили технические характеристики, на что тот ответил, что этого мало.

Основной проблемой, по словам Храпчинского, было недостаточное количество и невозможность масштабировать производство крылатых ракет. Он также отметил, что вылет шести стратегических бомбардировщиков стоит России в два миллиона долларов без учета стоимости ракет.

По мнению эксперта, россияне искали решение, которое позволит существенно удешевить воздушные нападения и совершить максимальный террор. По его словам, то, что немцы делали с Лондоном, россияне сейчас пытаются делать с Киевом.

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Ранее РБК-Украина писало, что преимущество реактивных дронов для врага заключается в сочетании скорости, дальности и относительно невысокой стоимости по сравнению с классическими крылатыми ракетами.

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