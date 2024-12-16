Експерт пояснив, навіщо Орбан робить заяви про "різдвяне перемир'я"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився своєю заявою про "різдвяне перемир'я" між Росією та Україною. Але насправді йому байдуже і на Україну і на Росію.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.
Нещодавно Орбан зателефонував російському диктатору Володимиру Путін. За словами глави угорського уряду, він нібито запропонував Росія та Україні "різдвяне припинення вогню".
"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль задля миру. Ми зробили пропозицію щодо різдвяного припинення вогню та великого обміну полоненими. Як сумно, що президент Зеленський сьогодні явно відмовив і виключив це. Ми зробили що могли!", - написав Орбан у Facebook.
При цьому радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Росія використала заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" для підготовки до чергового ракетного удару по українській енергетиці.
На думку експерта, угорській прем'єр "грає у власну гру".
"Він отримує максимум від НАТО і від ЄС за рахунок своєї специфічної позиції. Він заробляє на цьому не просто бонуси, він заробляє на цьому кошти. Йому байдуже на Україну, і на Росію врешті теж. На Америку - ні", - вважає Лакійчук.
За його словами, своїми заявами Орбан може намагатись вплинути на Штати, однак Україні на їх зважати не варто.
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