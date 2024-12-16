Эксперт объяснил, зачем Орбан делает заявления о "рождественском перемирии"

Что предшествовало

Недавно Орбан позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. По словам главы венгерского правительства, он якобы предложил России и Украине "рождественское прекращение огня".

"В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы сделали предложение о рождественском прекращении огня и большом обмене пленными. Как печально, что президент Зеленский сегодня явно отказал и исключил это. Мы сделали что могли!", - написал Орбан в Facebook.

При этом советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Россия использовала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" для подготовки к очередному ракетному удару по украинской энергетике.

Что говорит Лакийчук

По мнению эксперта, венгерской премьер "играет в собственную игру".

"Он получает максимум от НАТО и от ЕС за счет своей специфической позиции. Он зарабатывает на этом не просто бонусы, он зарабатывает на этом средства. Ему безразлично на Украину, и на Россию в конце концов тоже. На Америку - нет", - считает Лакийчук.

По его словам, своими заявлениями Орбан может пытаться повлиять на Штаты, однако Украине с ними считаться не стоит.