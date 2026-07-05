Експерт пояснив, як РЕБ працює проти дронів

Є два сновних механізмів роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти дронів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штучний інтелект та "автопілот": як українські дрони обходять ворожі РЕБи" .

Перший механізм - це глушіння. Засоби РЕБ створюють потужний радіошум, через який дрон втрачає зв'язок із наземним пунктом керування.

Другий - це спуфінг, тобто підміна супутникових сигналів GPS. У такому випадку безпілотник отримує хибні координати, збивається з маршруту або взагалі втрачає орієнтацію.

Product owner напрямку РЕБ TAF Industries Максим Тефтул у коментарі РБК-Україна зазначив, що засоби РЕБ діють на приймач радіосигналу.

У системі пілот-дрон є два такі приймачі: один на дроні - він приймає сигнал керування від пілота і сигнали від систем геопозиціонування; другий на пульті оператора - він приймає відео від дрона. Дрон нейтралізовано, якщо подавлено або керування, або відео.

Робота радіоприймача залежить від його здатності виділити корисний сигнал із фонового електромагнітного середовища. Для цього потужність сигналу має перевищувати потужність шуму на певну величину.

Засоби РЕБ генерують радіохвилі на частотах каналів керування або відео дрона, штучно знижуючи відношення сигнал/шум нижче порогу чутливості приймача. Для успішного придушення потужність завади засобу РЕБ на антені приймача дрона чи пілота має бути вищою за потужність корисного сигналу.

Тобто це така собі силова боротьба - саме тому засоби РЕБ генерують завади потужністю 50 і більше Вт, значно перевищуючи потужність передавачів у системі пілот-дрон. Таким чином, одні засоби РЕБ діють проти прийому дроном команд керування, інші - проти прийому пілотом відео, треті - проти прийому дроном сигналів навігації.

У результаті впливу РЕБу дрон втрачає зв'язок або орієнтацію у просторі. Залежно від закладених в його систему алгоритмів, це призводить до аварійного повернення на базу, вимушеної посадки, зависання в повітрі або некерованого падіння.