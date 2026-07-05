Підміна координат та пригнічення Mesh-мереж: як українські РЕБ борються з "Шахедами"
Українські засоби РЕБ успішно борються з ворожими "Шахедами" та крилатими ракетами. Вони пригнічують цілі під час підльоту до міста.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штучний інтелект та "автопілот": як українські дрони обходять ворожі РЕБи".
Варто зазначити, що українські комплекси РЕБ - перші у світі, які, можуть і пригнічують "Шахеди" під час підльоту до міста, якщо працюють злагоджено разом із РЕР та радарами.
Для цього необхідно від 2 до 10 різних комплексів тактичного рівня, залежно від того, яка система зв'язку встановлена на "Шахеді".
Йдеться про стаціонарні системи РЕБ направленої дії, які пригнічують мережі Mesh, що в поєднанні з пригніченням антен CRPA (це складно, але можливо) змусить "Шахед" кружляти, доки не закінчиться пальне (паралельно ще потрібно пригнічувати GSM-зв’язок).
Ряд засобів РЕБ, наприклад, масовано підміняють для дронів типу Shahed GPS-координати та дані про висоту польоту. У результаті безпілотники втрачають правильний маршрут, витрачають запас пального і падають, не досягнувши цілі.
Крім того, українські системи РЕБ здатні впливати й на крилаті ракети. Зокрема, вони пригнічують роботу радіовисотомірів та систем оптичної корекції навігації, через що ракети можуть втрачати орієнтацію і падати поза межами запланованих цілей.
Розробники наголошують, що РЕБ не захищає безпосередньо конкретний фізичний об'єкт - порт, завод чи елеватор, його функція полягає в дезорієнтації та придушенні засобів ураження противника на підльоті.
Оскільки різні типи дронів і ракет мають унікальні навігаційні системи та канали зв'язку, універсальної "кнопки" не існує. Для ефективної протидії розгортаються складні комбінації різних конфігурацій РЕБ, які працюють у тісній синергії з іншими засобами протиповітряної оборони.
Протидія "Шахедам" в червні
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, масовані атаки РФ змушують Україну шукати нові способи захисту неба. У червні ключову роль у полюванні на "Шахеди" відіграли дрони-перехоплювачі.
У червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч безпілотників типу Shahed та інших дрони цього класу.
55% усіх знищених ударних дронів уразили екіпажі першого ешелону перехоплення. Йдеться насамперед про дрони-перехоплювачі, кількість яких Україна щомісяця збільшує разом із підготовкою екіпажів.