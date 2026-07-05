ua en ru
Нд, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Підміна координат та пригнічення Mesh-мереж: як українські РЕБ борються з "Шахедами"

11:40 05.07.2026 Нд
2 хв
Українські РЕБ перші у світі пригнічують "Шахеди" під час підльоту до міста
aimg Тетяна Степанова
Підміна координат та пригнічення Mesh-мереж: як українські РЕБ борються з "Шахедами" Фото: українські РЕБ борються з "Шахедами" та крилатими ракетами (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські засоби РЕБ успішно борються з ворожими "Шахедами" та крилатими ракетами. Вони пригнічують цілі під час підльоту до міста.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штучний інтелект та "автопілот": як українські дрони обходять ворожі РЕБи".

Варто зазначити, що українські комплекси РЕБ - перші у світі, які, можуть і пригнічують "Шахеди" під час підльоту до міста, якщо працюють злагоджено разом із РЕР та радарами.

Для цього необхідно від 2 до 10 різних комплексів тактичного рівня, залежно від того, яка система зв'язку встановлена на "Шахеді".

Йдеться про стаціонарні системи РЕБ направленої дії, які пригнічують мережі Mesh, що в поєднанні з пригніченням антен CRPA (це складно, але можливо) змусить "Шахед" кружляти, доки не закінчиться пальне (паралельно ще потрібно пригнічувати GSM-зв’язок).

Ряд засобів РЕБ, наприклад, масовано підміняють для дронів типу Shahed GPS-координати та дані про висоту польоту. У результаті безпілотники втрачають правильний маршрут, витрачають запас пального і падають, не досягнувши цілі.

Крім того, українські системи РЕБ здатні впливати й на крилаті ракети. Зокрема, вони пригнічують роботу радіовисотомірів та систем оптичної корекції навігації, через що ракети можуть втрачати орієнтацію і падати поза межами запланованих цілей.

Розробники наголошують, що РЕБ не захищає безпосередньо конкретний фізичний об'єкт - порт, завод чи елеватор, його функція полягає в дезорієнтації та придушенні засобів ураження противника на підльоті.

Оскільки різні типи дронів і ракет мають унікальні навігаційні системи та канали зв'язку, універсальної "кнопки" не існує. Для ефективної протидії розгортаються складні комбінації різних конфігурацій РЕБ, які працюють у тісній синергії з іншими засобами протиповітряної оборони.

Протидія "Шахедам" в червні

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, масовані атаки РФ змушують Україну шукати нові способи захисту неба. У червні ключову роль у полюванні на "Шахеди" відіграли дрони-перехоплювачі.

У червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч безпілотників типу Shahed та інших дрони цього класу.

55% усіх знищених ударних дронів уразили екіпажі першого ешелону перехоплення. Йдеться насамперед про дрони-перехоплювачі, кількість яких Україна щомісяця збільшує разом із підготовкою екіпажів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Війна в Україні Ракети Дрони
Новини
Путін значно перебільшив "захоплення" Костянтинівки: ISW назвало причини
Путін значно перебільшив "захоплення" Костянтинівки: ISW назвало причини
Аналітика
Штучний інтелект та "автопілот": як українські дрони обходять ворожі РЕБи
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Штучний інтелект та "автопілот": як українські дрони обходять ворожі РЕБи