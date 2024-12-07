Експерт пояснив, як в Раді планують знизити ціни на ліки в аптеках

За його словами, обсяг продажів цих компаній за 2023 рік перевищив 150 мільярдів гривень.

"Зниження цін на ліки має стати ключовою функцією держави, особливо в умовах демографічної кризи та війни. Очевидно, що українці не повинні платити за медикаменти більше, ніж європейці», - додає експерт.

Народні депутати також заявляють про монополізацію ринку. Крім того, вже було створено парламентську Тимчасово слідчу комісію для розслідування цієї ситуації.

На думку експерта, новий законопроєкт, який вже прийняли у першому читанні, має полегшити доступ до медикаментів.

"Виникає логічне і риторичне питання відповідно до традиції української парламентської нормотворчості – як на ці законодавчі ініціативи будуть реагувати великі бізнес-гравці? Які інструменти вони будуть застосовувати задля «збиття» потрібних державі ініціатив?" - резюмує Постернак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляла, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.