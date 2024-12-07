Эксперт объяснил, как в Раде планируют снизить цены на лекарства в аптеках

По его словам, объем продаж этих компаний за 2023 г. превысил 150 миллиардов гривен.

"Снижение цен на лекарства должно стать ключевой функцией государства, особенно в условиях демографического кризиса и войны. Очевидно, что украинцы не должны платить за медикаменты больше, чем европейцы", - добавляет эксперт.

Народные депутаты также заявляют о монополизации рынка. Кроме того, уже была создана парламентская Временно следственная комиссия для расследования этой ситуации.

По мнению эксперта, новый законопроект, уже принятый в первом чтении, должен облегчить доступ к медикаментам.

"Возникает логичный и риторический вопрос в соответствии с традицией украинского парламентского нормотворчества - как на эти законодательные инициативы будут реагировать крупные бизнес-игроки? Какие инструменты они будут применять для "сбития" нужных государству инициатив?" - резюмирует Постернак.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.