Експерт пояснив, як в Раді планують знизити ціни на ліки в аптеках

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який має забезпечити доступні ціни на ліки для українців, зокрема в умовах війни (№11493). Тим часом фармацевтичний ринок залишається під контролем двох компаній - "Оптіма" (45,4% ринку) та "БаДМ" (42,7%), які разом займають майже 90% постачання ліків в аптеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політичного консультанта, члена Асоціації професійних політичних консультантів України Олега Постернака, коментуючи ситуацію на фармацевтичному ринку.

За його словами, обсяг продажів цих компаній за 2023 рік перевищив 150 мільярдів гривень.

"Зниження цін на ліки має стати ключовою функцією держави, особливо в умовах демографічної кризи та війни. Очевидно, що українці не повинні платити за медикаменти більше, ніж європейці», - додає експерт.

Народні депутати також заявляють про монополізацію ринку. Крім того, вже було створено парламентську Тимчасово слідчу комісію для розслідування цієї ситуації.

На думку експерта, новий законопроєкт, який вже прийняли у першому читанні, має полегшити доступ до медикаментів.

"Виникає логічне і риторичне питання відповідно до традиції української парламентської нормотворчості – як на ці законодавчі ініціативи будуть реагувати великі бізнес-гравці? Які інструменти вони будуть застосовувати задля «збиття» потрібних державі ініціатив?" - резюмує Постернак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляла, що два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.