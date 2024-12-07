Эксперт объяснил, как в Раде планируют снизить цены на лекарства в аптеках

Верховная Рада рассматривает законопроект, который должен обеспечить доступные цены на лекарства для украинцев, в частности, в условиях войны (№11493). Между тем, фармацевтический рынок остается под контролем двух компаний - "Оптима" (45,4% рынка) и "БаДМ" (42,7%), которые вместе занимают почти 90% поставок лекарств в аптеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook политического консультанта, члена Ассоциации профессиональных политических консультантов Олега Постернака, комментируя ситуацию на фармацевтическом рынке.

По его словам, объем продаж этих компаний за 2023 г. превысил 150 миллиардов гривен.

"Снижение цен на лекарства должно стать ключевой функцией государства, особенно в условиях демографического кризиса и войны. Очевидно, что украинцы не должны платить за медикаменты больше, чем европейцы", - добавляет эксперт.

Народные депутаты также заявляют о монополизации рынка. Кроме того, уже была создана парламентская Временно следственная комиссия для расследования этой ситуации.

По мнению эксперта, новый законопроект, уже принятый в первом чтении, должен облегчить доступ к медикаментам.

"Возникает логичный и риторический вопрос в соответствии с традицией украинского парламентского нормотворчества - как на эти законодательные инициативы будут реагировать крупные бизнес-игроки? Какие инструменты они будут применять для "сбития" нужных государству инициатив?" - резюмирует Постернак.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.