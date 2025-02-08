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Експерт пояснив, хто в парламенті закіцавлений у блокуванні добудови ХАЕС

Субота 08 лютого 2025 14:06
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Експерт пояснив, хто в парламенті закіцавлений у блокуванні добудови ХАЕС Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергій Новіков

Попри те, що 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС, у парламенті досі тривають політичні маніпуляції, що гальмують ухвалення ключового законопроєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Валентин Гладких, коментуючи результати опитування групи "Рейтинг".

"Суспільство сказало своє слово. 80% підтримки – це не просто більшість, це запит, який не можна ігнорувати. Але є ще слово політиків, і тут ми бачимо, що деякі з них керуються не інтересами держави, а власними бізнес-зв’язками в енергетиці", - наголосив він.

За його словами, опозиція намагається блокувати ухвалення законопроєкту про закупівлю атомних блоків у Болгарії через лобіювання приватних інтересів у сфері генерації електроенергії.

"Не секрет, що частина політиків має тісні зв’язки з власниками інших генерацій. Їхнє завдання - затягувати добудову атомних енергоблоків, щоб Україна і надалі залишалася залежною від дорогих джерел електроенергії. Це не просто політична гра, це пряма загроза енергетичній безпеці країни", - пояснив політолог.

Експерт також підкреслив, що відсутність рішення шкодить не тільки енергетичній незалежності, а й економіці загалом.

"Щороку Україна витрачає мільярди на імпорт електроенергії замість того, щоб інвестувати ці кошти у власну генерацію. Це абсолютно нелогічно, і громадяни це розуміють. Але, на жаль, політична доцільність для деяких депутатів важливіша за державні інтереси", - додав експерт.

Нагадуємо, раніше президент Володимир Зеленський днями закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС.

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