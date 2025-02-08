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Эксперт объяснил, кто в парламенте закицавлений в блокировании достройки ХАЭС

Суббота 08 февраля 2025 14:06
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Эксперт объяснил, кто в парламенте закицавлений в блокировании достройки ХАЭС Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на то, что 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, в парламенте до сих пор продолжаются политические манипуляции, тормозящие принятие ключевого законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Валентин Гладких, комментируя результаты опроса группы "Рейтинг".

"Общество сказало свое слово. 80% поддержки - это не просто большинство, это запрос, который нельзя игнорировать. Но есть еще слово политиков, и здесь мы видим, что некоторые из них руководствуются не интересами государства, а собственными бизнес-связями в энергетике", - подчеркнул он.

По его словам, оппозиция пытается блокировать принятие законопроекта о закупке атомных блоков в Болгарии из-за лоббирования частных интересов в сфере генерации электроэнергии.

"Не секрет, что часть политиков имеет тесные связи с владельцами других генераций. Их задача - затягивать достройку атомных энергоблоков, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась зависимой от дорогих источников электроэнергии. Это не просто политическая игра, это прямая угроза энергетической безопасности страны", - пояснил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что отсутствие решения вредит не только энергетической независимости, но и экономике в целом.

"Каждый год Украина тратит миллиарды на импорт электроэнергии вместо того, чтобы инвестировать эти средства в собственную генерацию. Это абсолютно нелогично, и граждане это понимают. Но, к сожалению, политическая целесообразность для некоторых депутатов важнее государственных интересов", - добавил эксперт.

Напоминаем, ранее президент Владимир Зеленский на днях призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС.

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Хмельницкая АЭС Верховная рада
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