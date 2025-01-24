Експерт пояснив, чому зниження ціни на нафту не буде ефективним інструментом тиску на РФ

Попри заяви про можливість зниження ціни на нафту, цей механізм навряд чи спрацює проти РФ. Більш дієвим інструментом стало б ембарго.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.

На його думку, структура світового нафтового ринку ускладнює різке зниження цін, навіть за участі таких впливових гравців, як Саудівська Аравія.

Він вважає, що дієвішим інструментом стало б ембарго, яке дозволить витіснити Росію з ключових нафтових ринків. Це передбачає заміщення російської нафти та газу альтернативними постачальниками - арабськими та американськими енергоносіями.



"Витіснення Росії з ринків, створення токсичного образу російської нафти, щоб її купували лише з великими знижками й у незначній кількості, стане реальним ударом по економіці РФ", - сказав Саакян.

Значного обвалу цін на нафту найближчим часом не очікується, незважаючи на заяви окремих політиків про можливість впливу на ринок. Експерт зазначає, що структура світового нафтового ринку, включаючи собівартість нафти в Саудівській Аравії та обмеження виробництва, не дозволяє суттєво знизити вартість чорного золота.

"Ціна на нафту може трохи впасти, але сказати, що вона обвалиться, - ні. Для цього є низка причин: від собівартості нафти у Саудівській Аравії до правил, які обмежують виробництво. Арабським країнам потрібна висока ціна на нафту", - пояснює експерт.

За його словами, є інший дієвий підхід - витіснення Росії з нафтових ринків. Це можна зробити шляхом заміщення російської нафти американською та арабською, а також створенням таких умов, за яких російську нафту купуватимуть лише з великими знижками.

"Нафта стає не лише енергетичним, але й політичним ресурсом. США можуть використовувати свій нафтовий експорт для досягнення політичних цілей, навіть якщо вона коштуватиме дорожче за альтернативні ринки. З такою ціною все одно погодяться", - підкреслює він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту. За його словами, якби ціна знизилася, то війна Росії проти України швидко б закінчилася.

Водночас, міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім на запитання про те, чи знизить Саудівська Аравія ціну на нафту відповів, що Ер-Ріяд зосереджений на довгостроковій стабільності нафтового ринку.