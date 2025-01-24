Эксперт объяснил, почему снижение цены на нефть не будет эффективным инструментом давления на РФ

Несмотря на заявления о возможности снижения цены на нефть, этот механизм вряд ли сработает против РФ. Более действенным инструментом стало бы эмбарго.

По его мнению, структура мирового нефтяного рынка затрудняет резкое снижение цен, даже при участии таких влиятельных игроков, как Саудовская Аравия.

Он считает, что более действенным инструментом стало бы эмбарго, которое позволит вытеснить Россию с ключевых нефтяных рынков. Это предполагает замещение российской нефти и газа альтернативными поставщиками - арабскими и американскими энергоносителями.



"Вытеснение России с рынков, создание токсичного образа российской нефти, чтобы ее покупали только с большими скидками и в незначительном количестве, станет реальным ударом по экономике РФ", - сказал Саакян.

Значительного обвала цен на нефть в ближайшее время не ожидается, несмотря на заявления отдельных политиков о возможности влияния на рынок. Эксперт отмечает, что структура мирового нефтяного рынка, включая себестоимость нефти в Саудовской Аравии и ограничения производства, не позволяет существенно снизить стоимость черного золота.

"Цена на нефть может немного упасть, но сказать, что она обвалится, - нет. Для этого есть ряд причин: от себестоимости нефти в Саудовской Аравии до правил, которые ограничивают производство. Арабским странам нужна высокая цена на нефть", - объясняет эксперт.

По его словам, есть другой действенный подход - вытеснение России с нефтяных рынков. Это можно сделать путем замещения российской нефти американской и арабской, а также созданием таких условий, при которых российскую нефть будут покупать только с большими скидками.

"Нефть становится не только энергетическим, но и политическим ресурсом. США могут использовать свой нефтяной экспорт для достижения политических целей, даже если она будет стоить дороже альтернативных рынков. С такой ценой все равно согласятся", - подчеркивает он.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. По его словам, если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась.

В то же время, министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим на вопрос о том, снизит ли Саудовская Аравия цену на нефть ответил, что Эр-Рияд сосредоточен на долгосрочной стабильности нефтяного рынка.