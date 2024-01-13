Експерт пояснив, чому уряд скасував заборону на відключення споживачів

Кабінет міністрів був вимушений скасувати заборону на відключення боржників, бо споживачі могли залишитись без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

Він пояснив, що в цю зиму українська енергосистема увійшла з меншим запасом потужностей. Це пов’язано з масованими атаками на енергетичні об’єкти.

Також через зменшення температури зросло споживання електроенергії. За таких умов заборона на відключення споживачів через борги може призвести до блекаутів.

"Уряд вимушений це був зробити (скасувати заборону на відключення споживачів - ред.). Не тому, що він хотів чи тому що він правий. Він вимушений, тому що можуть залишитися без електроенергії дуже багато споживачів", - сказав Плачков.

Він також додав, що населення дисципліновано платить за спожиту електроенергію, тоді як значну кількість боргів формують юридичні особи.

Раніше голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявив, що дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми.