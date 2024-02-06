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Експерт пояснив, чому в Україні необхідно переглянути тарифи на воду

Фото: експерт пояснив, чому в Україні необхідно переглянути тарифи на воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Перегляд тарифів на воду в Україні необхідний, оскільки останній раз тарифи змінювалися ще до війни.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослав Рабошук.

"Зрозуміло, що складові тарифу, наприклад, електрична енергія суттєво зросли, ці витрати треба якось компенсувати. Місцеві бюджети не можуть, у них забрали фінансовий ресурс. Відома історія про вилучення податку на доходи фізичних осіб-військовослужбовців, по суті, компенсаторів зараз немає", - зазначив експерт.

За його словами, будь-яка діяльність має бути економічно обґрунтованою. Це стосується й тарифів.

Тому, як розповів Рабошук, перегляд тарифів відповідно до витрат на виробництво - звичайна ситуація.

Також аналітик нагадав, що є невелика заборгованість підприємств водопостачання за електричну енергію і держава не хоче відшкодовувати ці кошти. Тому є випадки відключення від світла або подачі води.

Підвищення тарифів на воду

Нагадаємо, в Україні знову хочуть підняти тарифи на холодну воду.

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг мала розглянути відповідне питання сьогодні, але засідання перенесли.

Більш детально про те, на скільки можуть піднятися тарифи на воду, - у матеріалі РБК-Україна.

 

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