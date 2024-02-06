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Эксперт объяснил, почему в Украине необходимо пересмотреть тарифы на воду

Фото: эксперт объяснил, почему в Украине необходимо пересмотреть тарифы на воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Пересмотр тарифов на воду в Украине необходим, поскольку в последний раз тарифы менялись еще до войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабошук.

"Понятно, что составляющие тарифа, например, электрическая энергия, существенно выросли, эти расходы надо как-то компенсировать. Местные бюджеты не могут, у них забрали финансовый ресурс. Известная история об изъятии налога на доходы физических лиц-военнослужащих, по сути, компенсаторов сейчас нет", - отметил эксперт. 

По его словам, любая деятельность должна быть экономически обоснованной. Это касается и тарифов. 

Поэтому, как рассказал Рабошук, пересмотр тарифов в соответствии с затратами на производство - обычная ситуация. 

Также аналитик напомнил, что есть небольшая задолженность предприятий водоснабжения за электрическую энергию, и государство не хочет возмещать эти средства. Поэтому есть случаи отключения от света или от подачи воды. 

Повышение тарифов на воду

Напомним, в Украине снова хотят поднять тарифы на холодную воду.

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг должна была рассмотреть соответствующий вопрос сегодня, но заседание перенесли. 

Более детально о том, на сколько могут подняться тарифы на воду, - в материале РБК-Украина

 

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