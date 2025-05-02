Експерт пояснив, чому Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги

"Він же сказав "Make America Great Again". Ну от він буде згадувати, що "ми от робили", "ми допомагали". Це ж виключно спрямовано на американську аудиторію. Він і про Першу світову війну, до речі, згадував. Тому що всі пам'ятають внесок США в Другу світову війну, але забувають, що і в Першу світову війну вони воювали", - заявив Загородній.

Експерт додав, що читав спогади генерала Джорджа Сміта Патона, який свого часу воював у Франції під час Першої світової війни, а також брав участь й у Другій. У зв'язку з цим, рішення Трампа не є чимось особливим, оскільки американський лідер працює у власній парадигмі.

"Це знаєте, це такий термін є "золота доба". От у нас була "золота доба", ми повинні повернутися у свою добу. Ну він говорить своїм виборцям, яким він все обіцяв. От і все", - додав Загородній.