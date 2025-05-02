Эксперт объяснил, почему Трамп объявил 8 мая Днем победы

"Он же сказал "Make America Great Again". Ну вот он будет вспоминать, что "мы вот делали", "мы помогали". Это же исключительно направлено на американскую аудиторию. Он и про Первую мировую войну, кстати, вспоминал. Потому что все помнят вклад США во Вторую мировую войну, но забывают, что и в Первую мировую войну они воевали", - заявил Загородний.

Эксперт добавил, что читал воспоминания генерала Джорджа Смита Патона, который в свое время воевал во Франции во время Первой мировой войны, а также участвовал и во Второй. В связи с этим, решение Трампа не является чем-то особенным, поскольку американский лидер работает в собственной парадигме.

"Это знаете, это такой термин есть "золотые сутки". Вот у нас был "золотой век", мы должны вернуться в свой век. Ну он говорит своим избирателям, которым он все обещал. Вот и все", - добавил Загородний.