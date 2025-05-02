Експерт пояснив, чому Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги
Рішення президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа оголосити 8 травня Днем перемоги Штатів у Другій світовій війні було направлено виключно на американську аудиторію.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політтехнолог Тарас Загородній.
"Він же сказав "Make America Great Again". Ну от він буде згадувати, що "ми от робили", "ми допомагали". Це ж виключно спрямовано на американську аудиторію. Він і про Першу світову війну, до речі, згадував. Тому що всі пам'ятають внесок США в Другу світову війну, але забувають, що і в Першу світову війну вони воювали", - заявив Загородній.
Експерт додав, що читав спогади генерала Джорджа Сміта Патона, який свого часу воював у Франції під час Першої світової війни, а також брав участь й у Другій. У зв'язку з цим, рішення Трампа не є чимось особливим, оскільки американський лідер працює у власній парадигмі.
"Це знаєте, це такий термін є "золота доба". От у нас була "золота доба", ми повинні повернутися у свою добу. Ну він говорить своїм виборцям, яким він все обіцяв. От і все", - додав Загородній.
День перемоги у США
В радянські часи 9 травня стало символом перемоги у Другій світовій війні. Водночас в Україні з часом ця дата дедалі більше пов'язана не зі святом, а саме війною.
Сьогодні ж, 2 травня, Трамп оголосив, що нібито США зробили набагато більше, ніж інші країни для перемоги у Другій світовій війні та призначив День перемоги в країні на 8 травня.
Водночас варто зауважити, що загалом Друга світова війна завершилась саме 2 вересня після підписання Японією акту про капітуляцію. Перед цим, у серпні, Штати вдарили країні ядерною зброєю.
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