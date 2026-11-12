Експерт пояснив, чому РЕБ не захищає мости Києва від балістики

Чому РЕБ не може захистити мости й метро від балістики

"Шахедами" влучити по мостах зараз дуже важко: останні місяці цього майже не відбувається, пояснив Тимофій Юрков. Влучання по мостах відбуваються за допомогою балістики, проти якої наразі немає РЕБ: вона коригує себе на дуже великій висоті, де траєкторія обраховується, коли ракета майже в космосі.

Він додав, що балістичні ракети мають дуже великий осколковий вплив, особливо коли росіяни використовують касетні. За його словами, небезпечна для людини дія може сягати 500-700 метрів.

"Шахеди" по мостах майже не влучають, бо похибка не дозволяє, пояснив Юрков. Іноді вони ловлять десь меш-мережу над Києвом, але це дуже рідкісні ситуації. Навігації немає, CRPA-антена на останніх 20-25 км придушена, тож "Шахед" просто не влучає.

Юрков не очікує, що з балістикою вдасться впоратися так само швидко, як із загрозою "Шахедів", яку, за його словами, подолали за кілька тижнів. У найближчому майбутньому цього не буде, вважає він. Балістика коштує мільйони доларів, це не "Шахед", не "Герань-5" і не крилата ракета.

За його словами, збити балістику за мільйон можна лише ракетою за мільйон, тобто Patriot. Дешевого аналога чи панацеї Юрков у найближчому майбутньому не бачить. Він закликав партнерів надати Україні IRIS-T або ракети до Patriot, щоб ефективно нейтралізувати загрозу балістики, яка наразі є єдиною суттєвою для мостів.

Чи досі працює підміна координат

Тактика з пересиланням геопозиції в Латинську Америку, за словами Юркова, застосовувалася раніше й працювала дуже ефективно: певний час "Шахеди" навіть розверталися і летіли в Росію. Але на кожну дію є протидія.

Тепер CRPA-антени захищені так, що, коли відбувається підміна координат, "Шахед" бачить: за секунду він не міг опинитися в Латинській Америці, Польщі чи над Москвою. Були випадки, коли координати підміняли на Московську область. Дрон аналізує, що часу на таке переміщення недостатньо, і просто відхиляє цю точку.

Якщо в спуфінга достатньо потужності, щоб повністю закрити дрон від реальних супутників, він спирається на інерціальну навігацію, і це нічим не відрізняється від глушіння, пояснив Юрков. Якщо ж йому доступні реальні супутники, він орієнтується за ними, відхиляючи підмінений сигнал.

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