Експерт пояснив, чому РЕБ-купол над Києвом - не панацея від "Шахедів"

Радіоелектронна боротьба над Києвом не замінює фізичного збиття дронів і є лише одним із шарів оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авіаційного експерта Анатолія Храпчинського.
За словами Храпчинського, розбудова розподіленої мережі РЕБ із сотень точок у межах мегаполіса - це величезний крок уперед і правильна інженерна реакція на нову загрозу. Водночас, наголосив він, у війні технологій не існує "срібної кулі", яка б раз і назавжди закрила небо.
Коли подавляють канали навігації або розривають mesh-радіозв'язок, дрон не знищується, а лише втрачає точність: його осліплюють, зривають точний захід на ціль і зменшують кількість сценаріїв застосування. За словами Храпчинського, півсотні чи сотня кілограмів вибухівки на високій швидкості продовжують летіти за інерцією, тому гарантованим успіхом він називає виключно кінетичне перехоплення - коли ціль перетворюється на уламки за межами житлової забудови чи критичного об'єкта.
Експерт назвав три виклики, до яких слід готуватися.
За словами експерта, Україні потрібна єдина мережецентрична система ППО з розподіленим перехопленням. У ній малі тактичні радари виявляють малопомітні цілі на надмалій висоті, акустичні сенсори та радіотехнічна розвідка доповнюють картину, РЕБ збиває дрон із курсу і зриває ройову взаємодію, а зенітні дрони-перехоплювачі, малокаліберна артилерія чи легкі ракети завершують перехоплення.
Храпчинський наголосив, що не можна лише наздоганяти чергову російську модернізацію: інструменти потрібно обирати й контрактувати вже сьогодні під загрози, які ворог застосує за пів року.
"У цій війні виграє не той, хто побудував найвищий паркан, а той, чия інженерна думка та система управління працюють на крок швидше за противника", - підсумував він.
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Раніше радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що над Києвом завершилася спецоперація зі створення РЕБ-куполу, який заважає меш-радіозв'язку реактивних "Шахедів".