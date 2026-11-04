Эксперт объяснил, почему РЭБ-купол над Киевом - не панацея от "Шахедов"

По словам Храпчинского, развитие распределенной сети РЭБ из сотен точек в пределах мегаполиса - это огромный шаг вперед и правильная инженерная реакция на новую угрозу. В то же время, подчеркнул он, в войне технологий не существует "серебряного шара", который бы раз и навсегда закрыл небо.

Когда подавляют каналы навигации или разрывают mesh-радиосвязь, дрон не уничтожается, а лишь теряет точность: его ослепляют, срывают точную меру на цель и уменьшают количество сценариев применения. По словам Храпчинского, полсотни или сотня килограммов взрывчатки на высокой скорости продолжают лететь по инерции, поэтому гарантированным успехом он называет исключительно кинетическое перехват - когда цель превращается в обломки за пределами жилой застройки или критического объекта.

Эксперт назвал три вызова, к которым следует готовиться.

Во-первых, быстрая адаптация противника. Учитывая развитие инфраструктуры запусков, в частности дронопорта в районе Миллерово, россияне, по его оценке, готовятся к длительной кампании с большими ударными пакетами. Как только перекрывается один частотный диапазон, их инженеры изменяют частоты, ставят узконаправленные антенны или изменяют эшелоны пролета. По словам Храпчинского, враг уже экспериментирует с высотами.

Во-вторых, автономные системы донаведения и машинное зрение. Если дрон летит с загруженным в бортовой компьютер визуальным образом цели, на финальном отрезке ему безразлично, работает ли GPS и есть ли связь с оператором через mesh-сеть, пояснил эксперт. Против такой автономной "головы" классический РЭБ, по его словам, бессилен: работает либо ослепление оптики на подлете, либо физическое уничтожение.

В-третьих, масштабирование киевского опыта на другие города. Храпчинский считает, что это необходимо делать и отметил, что в Украине уже сложилась мощная экосистема производителей РЭБ. Однако конфигурация защиты Киева или Львова, куда дрон летит несколько часов, кардинально отличается от обороны Харькова, Запорожья или Одессы.

По словам эксперта, Украине нужна единая сеть центрическая система ПВО с распределенным перехватом. В ней малые тактические радары обнаруживают малозаметные цели на сверхмалой высоте, акустические сенсоры и разведка дополняют картину, РЭБ сбивает дрон с курса и срывает роевое взаимодействие, а зенитные дроны-перехватчики, малокалиберная артиллерия или легкие ракеты завершают.

Храпчинский подчеркнул, что нельзя только догонять очередную российскую модернизацию: инструменты нужно выбирать и контрактовать уже сегодня под угрозы, которые применит враг за полгода.

"В этой войне выиграет не тот, кто построил самый высокий забор, а тот, чья инженерная мысль и система управления работают на шаг быстрее противника", - подытожил он.

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