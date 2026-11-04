Эксперт объяснил, почему РЭБ-купол над Киевом - не панацея от "Шахедов"

Радиоэлектронная борьба над Киевом не заменяет физическое сбивание дронов и является одним из слоев обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авиационного эксперта Анатолия Храпчинского.
По словам Храпчинского, развитие распределенной сети РЭБ из сотен точек в пределах мегаполиса - это огромный шаг вперед и правильная инженерная реакция на новую угрозу. В то же время, подчеркнул он, в войне технологий не существует "серебряного шара", который бы раз и навсегда закрыл небо.
Когда подавляют каналы навигации или разрывают mesh-радиосвязь, дрон не уничтожается, а лишь теряет точность: его ослепляют, срывают точную меру на цель и уменьшают количество сценариев применения. По словам Храпчинского, полсотни или сотня килограммов взрывчатки на высокой скорости продолжают лететь по инерции, поэтому гарантированным успехом он называет исключительно кинетическое перехват - когда цель превращается в обломки за пределами жилой застройки или критического объекта.
Эксперт назвал три вызова, к которым следует готовиться.
По словам эксперта, Украине нужна единая сеть центрическая система ПВО с распределенным перехватом. В ней малые тактические радары обнаруживают малозаметные цели на сверхмалой высоте, акустические сенсоры и разведка дополняют картину, РЭБ сбивает дрон с курса и срывает роевое взаимодействие, а зенитные дроны-перехватчики, малокалиберная артиллерия или легкие ракеты завершают.
Храпчинский подчеркнул, что нельзя только догонять очередную российскую модернизацию: инструменты нужно выбирать и контрактовать уже сегодня под угрозы, которые применит враг за полгода.
"В этой войне выиграет не тот, кто построил самый высокий забор, а тот, чья инженерная мысль и система управления работают на шаг быстрее противника", - подытожил он.
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Ранее советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что над Киевом завершилась спецоперация по созданию РЭБ-купола, мешающего мэш-радиосвязи реактивных "Шахедов".