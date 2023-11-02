Експерт пояснив, чому для перемоги над РФ Україні треба більше озброєння

Затримка з постачання озброєння для України глобально не вплинула на контрнаступ. Однак це сповільнило його.

Про це майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів в коментарі РБК-Україна.

За його словами, варто згадати операцію "Буря в пустелі" 1991 року. Експерт вважає, що наразі Росія перекинула приблизно таку ж кількість військ, як Ірак до Кувейту.

"Нам же США передали танковий батальйон, 31 одиницю Abrams, і 20 ракет ATACMS на 165 км. Здається, всі питання мають відпасти самі собою. Мене дивують висловлювання зарубіжних журналістів про те, чому Україна наступає повільно. Ми можемо швидше, але нам потрібно приблизно стільки зброї та людей, як у коаліції проти Саддама Хусейна", - додав експерт.

Хоча не лише затримки зі зброєю є причиною українських проблем. Валерій Залужний каже, що вирішальна перевага - за технологіями, але озвучує тверезу оцінку: немає жодних ознак швидкого революційного технологічного прориву у галузі БПЛА та радіоелектронної боротьби.

Варто не забувати і про те, що всі технології мають обмеження. Навіть появи танків під час Першої світової війни було недостатньо, щоб вийти з глухого кута на полі бою. Потрібен був набір технологій і більше десяти років тактичних інновацій, щоб нацистська Німеччина у травні 1940 року змогла провести європейський бліцкриг.

Стаття Залужного

Нагадаємо, вчора на The Economist з'явилась стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В статті зазначається, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Більше про те, що написав та розповів головнокомандувач для The Economist - читайте у нашому матеріалі.

РБК-Україна розбирало основі меседжі Залужного із військовими експертами. Детальніше читайте в матеріалі "Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт".

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