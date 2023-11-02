Эксперт объяснил, почему для победы над РФ Украине нужно большее вооружение

Задержка по поставкам вооружения для Украины глобально не отразилась на контрнаступлении. Однако это замедлило его.

По его словам, стоит упомянуть операцию "Буря в пустыне" 1991 года. Эксперт считает, что в настоящее время Россия перебросила примерно такое же количество войск, как Ирак в Кувейт.

"Нам же США передали танковый батальон, 31 единицу Abrams, и 20 ракет ATACMS на 165 км. Кажется, все вопросы должны отпасть сами собой. Меня удивляют высказывания зарубежных журналистов о том, почему Украина наступает медленно. Мы можем быстрее, но нам нужно примерно столько оружия и людей, как у коалиции против Саддама Хусейна", - добавил эксперт.

Хотя не только задержки с оружием – причина украинских проблем. Валерий Залужный говорит, что решающее преимущество - по технологиям, но озвучивает трезвую оценку: нет признаков быстрого революционного технологического прорыва в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Следует не забывать и о том, что все технологии имеют ограничения. Даже появления танков во время Первой мировой войны было недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя. Потребовался набор технологий и более десяти лет тактических инноваций, чтобы нацистская Германия в мае 1940 года смогла провести европейский блицкриг.

Статья Залужного

Напомним, вчера на The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В статье отмечается, что война переходит на новый этап – "позиционный" , которому присущи изнурительные бои.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

РБК-Украина разбирало на основе месседжи Залужного с военными экспертами. Подробнее читайте в материале " Что такое позиционная война и высокие ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте ".

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