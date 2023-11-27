Експерт пояснив, чим іранські балістичні ракети відрізняються від російських

Фахівець розкрив деякі особливості іранської балістики на тлі заявлених західними партнерами побоювань про можливу готовність Тегерана передати Москві ракети Ababil та Fateh-110.

Іранська балістика

За його словами, виходячи з дальності пуску Ababil у 86 кілометрів, під загрозою будуть практично ті ж самі прифронтові міста України, які й зараз знаходяться під ударом.

При цьому він не впевнений, що в боєголовці такої ракети може бути заявлена розробниками маса в 45 кг вибухівки, тому що іноді оболонку роблять товстостінною, щоб збільшити радіус ураження за рахунок уламків.

"Ababil - це радше тактична ракета, яка за параметрами приблизно відповідає системам типу "Точки-У", "Смерч" або "Ураган". Казати про те, що вони становлять якусь нову для нас небезпеку, не доводиться", - наголосив Романенко.

Що стосується іранської балістики Fateh-110, яка застосовувалася в бойових діях у Сирії, то у наймасовішої ракети (третього покоління) дальність невисока - до 300 км.

"Тобто навіть за великого бажання до Києва вона не долетить. Але в неї набагато більше боєголовка, яка досягає 650 кг", - пояснює експерт.

Романенко звертає увагу, що за своїми параметрами Fateh-110 має значно більшу руйнівну силу, ніж російські "Точка-У", С-300 та "Іскандер".

Також фахівець нагадав, що іранці ще мають балістичні ракети Zolfaghar з дальністю до 700 км, але у них маса бойової частини, за різними даними, зменшена до 500 або навіть до 300 кг.

Основні відмінності від російських

Зазначається, що іранські ракети за своєю схемою сильно відрізняються від того, що виробляє російський ВПК: інші розміри, двигуни й у середньому менша від бойової частини.

Таке ракетне озброєння наводяться за допомогою супутникових систем GPS і ГЛОНАСС, і вони схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби і в цілому набагато простіше "Іскандерів".

При цьому Романенко вказує на те, що російські ракети "Іскандер" здатні відстрілювати пастки та маневрувати на термінальній ділянці польоту, що ускладнює завдання щодо їх ліквідації у повітрі.

"Іранські ракети маневрувати не можуть. Але через те, що вони балістичні, ефективно збивати їх все одно здатні лише протиракетні комплекси Patriot та SAMP-T", - наголосив експерт.

Що із реальними показниками?

Також він додав, що характеристики іранських ракет, як і інших озброєнь можуть викликати сумніви, адже "виробники зброї часто грішать тим, що використовують у рекламі своєї продукції дані, отримані в ідеальних умовах".

"Тому в цілому характеристики ракет слід порівнювати з висновками західних експертів і дивитися на що вони спираються. На реальні показники, зафіксовані супутниками, або на рекламну інформацію", - додав експерт.