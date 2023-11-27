Эксперт объяснил, чем иранские баллистические ракеты отличаются от российских

Иранские баллистические ракеты, согласно заявленным характеристикам, более разрушительны, но не способны маневрировать в воздухе в отличие от российских "Искандеров". Однако при этом сбивать такие цели могут только комплексы Patriot и SAMP-T.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко в материале "Ababil и Fateh-110. Какую баллистику Иран может передать РФ и есть ли угрозы для Украины".
Специалист раскрыл некоторые особенностей иранской баллистики на фоне заявленных западными партнерами опасений о возможной готовности Тегерана передать Москве ракеты Ababil и Fateh-110.
По его словам, исходя из дальности пуска Ababil в 86 километров, под угрозой будут практически те же прифронтовые города Украины, которые и сейчас находятся под ударом.
При этом он не уверен, что в боеголовке такой ракеты может находиться заявленная разработчиками масса в 45 кг взрывчатки, потому что иногда оболочку делают толстостенной, чтобы увеличить радиус поражения за счет обломков.
"Ababil - это скорее тактическая ракета, которая по параметрам примерно соответствует системам типа "Точки-У", "Смерч" или "Ураган". Говорить о том, что они представляют какую-то новую для нас опасность, не приходится", - отметил Романенко.
Что касается иранской баллистики Fateh-110, которая применялась в боевых действиях в Сирии, то у наиболее массовой ракеты (третьего поколения) дальность невысокая - до 300 км.
"То есть даже при большом желании до Киева она не долетит. Но у нее гораздо больше боеголовка, которая достигает 650 кг", - объясняет эксперт.
Романенко обращает внимание, что по своим параметрам Fateh-110 обладает значительно большей разрушительной силой, чем российские "Точка-У", С-300 и "Искандер".
Также специалист напомнил, что у иранцев еще есть баллистические ракеты Zolfaghar с дальностью до 700 км, но у них масса боевой части, по разным данным, уменьшена до 500 или даже до 300 кг.
Отмечается, что иранские ракеты по своей схеме сильно отличаются от того, что производит российский ВПК: другие размеры, двигатели и в среднем меньше боевая часть.
Такое ракетное вооружение наводятся с помощью спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, и они подвержены влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в целом гораздо проще "Искандеров".
При этом Романенко указывает на то, что российские ракеты "Искандер" способны отстреливать ловушки и маневрировать на терминальном участке полета, что усложняет задачу по их ликвидации в воздухе.
"Иранские ракеты маневрировать не могут. Но из-за того, что они баллистические, эффективно сбивать их все равно способны лишь противоракетные комплексы Patriot и SAMP-T", - подчеркнул эксперт
Также он добавил, что характеристики иранских ракет, как и других вооружений, могут вызывать сомнения, ведь "производители оружия часто грешат тем, что используют в рекламе своей продукции данные, полученные в идеальных условиях".
"Поэтому в целом характеристики ракет следует сравнивать с выводами западных экспертов и смотреть на что они опираются. На реальные показатели, зафиксированные спутниками, или на рекламную информацию", - добавил эксперт.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил о том, что РФ прилагает серьезные усилия, чтобы добиться поставок баллистических ракет из Ирана. Однако пока они не увенчались успехом.
До этого РБК-Украина в материале "Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать" приводило мнения экспертов о том, решится ли Тегеран на поставки в РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.