Експерт пояснив, чи завадять мороз і туман РЕБ у боротьбі з реактивними "Шахедами"

Головна загроза сезону - швидкість

За словами Юркова, ключова зміна в тактиці ворога перед осінньо-зимовим періодом - це масовий перехід на реактивну тягу. Йдеться про реактивні модифікації "Шахедів", вироби типу "Бандероль" та інші здешевлені російські аналоги крилатих ракет, які суттєво підвищують динаміку повітряних атак.

Головна проблема з такими цілями - саме швидкість. Вона критично скорочує час на реакцію сил перехоплення і зменшує вікно перебування ракети чи дрона в зоні дії станцій РЕБ.

За той короткий проміжок часу, поки швидкісна ціль пролітає повз станцію перешкод, її бортова навігація просто не встигає накопичити достатню похибку, щоб суттєво відхилитися від курсу чи зірвати виконання завдання.

Ситуацію додатково ускладнює те, що ворог починає активно впроваджувати 16-канальні завадозахищені CRPA-антени та застосовувати Mesh-зв'язок для взаємодії між засобами ураження.

Єдиною дієвою відповіддю з боку РЕБ, наголошує Юрков, є масштабне нарощування кількості та щільності таких систем на маршрутах підльоту.

Лише формування суцільного ешелонованого поля завад уздовж усього напрямку руху дозволяє створити достатню експозицію для гарантованого придушення перешкодозахищеної навігації, розриву Mesh-мереж і зриву точного наведення на об'єкти інфраструктури.

Чому негода не заважає РЕБ

Юрков зауважує, що насичене реактивними цілями небо робить класичні мобільні вогневі групи зі стрілецькою зброєю та прожекторами практично непридатними - перехоплення лягає на ЗРК, розрахунки ПЗРК та засоби РЕБ.

Осіння й зимова негода б'є насамперед по оптиці: низька хмарність у 100–150 метрів і щільний туман залишають операторам ПЗРК лічені секунди на візуальне захоплення реактивної цілі тепловою головкою до того, як вона знову зникає в хмарах.

А от для комплексів РЕБ мороз і негода не є критичною перепоною - радіохвилі пробивають хмари та тумани будь-якої щільності, тому в "сліпу" погоду значення радіоелектронного захисту лише зростає.

Зимові виклики для самих систем РЕБ

Попри це, зима додає й суто експлуатаційного тертя, зазначає співзасновник Contra-Drone. Зростає навантаження на системи живлення та генератори, постійного догляду від обмерзання потребують поворотні механізми антенних комплексів, а дуже щільний мокрий сніг створює додаткове загасання високочастотних сигналів.

Проте системно, підсумовує Юрков, РЕБ залишається найнадійнішим всепогодним ешелоном, який працює автономно від оптичної видимості.