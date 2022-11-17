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Експерт пояснив, чи вплине зима на ситуацію на фронті

Фото: експерт пояснив, як зима вплине на війну в Україні (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Зима може дещо сповільнити хід бойових дій на фронті, якщо цьому сприятимуть погодні умови. Проте українські бійці готові до боїв взимку.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів радник Міноборони, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Експерт пояснив, що у наших кліматичних та географічних умовах осінь та весна є найгіршими сезонами для просування армії. Оскільки на півдні через дощі ґрунт перетворюється в багнюку. Це своєю чергою знижує темпи просування будь-яких підрозділів.

"Якщо ми говоримо про зиму, зокрема якщо вона малосніжна, але морозна, то можна застосовувати всю цю бронетехніку. Вона має певні особливості в мастилах, присадках, тобто потрібне спеціальне обслуговування цієї техніки в морози. Але до цього всього наша армія готова", - пояснив Кузан.

Він також нагадав, що підрозділи ЗСУ мають досвід бойових дій з 2014 року у зимових умовах на відміну від російської армії.

"Їхні більш досвідчені підрозділи, що раніше воювали на території України взимку - 1-й та 2-й армійські корпуси так званих "ЛДНР" - зазнали величезних втрат у боях. Тобто там уже змінилося багато особового складу від початку війни, адже цими корпусами постійно затикали прогалини", - підкреслив експерт.

Кузан наголосив, що забезпечення української армії налагоджене краще. Мова йде про теплий одяг, спорядження та спальники. Також деморалізовані росіяни мають проблеми з медициною.

"Плюс, у них проблема з медичним обслуговуванням та з лікарськими препаратами. Якщо солдат недоотримує харчування, якщо він хворий, якщо він нормально не утеплений - ніякої термобілизни у них, звичайно ж, немає - це солдат з низьким бойовим духом і поганим здоров’ям. Це ті фактори, які грають нам на користь. Тому взимку ми будемо почуватися набагато більш впевнено, ніж вони на своїх позиціях", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, куди росіяни можуть направити виведені з Херсона війська.

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