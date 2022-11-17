Експерт пояснив, чи вплине зима на ситуацію на фронті

Експерт пояснив, що у наших кліматичних та географічних умовах осінь та весна є найгіршими сезонами для просування армії. Оскільки на півдні через дощі ґрунт перетворюється в багнюку. Це своєю чергою знижує темпи просування будь-яких підрозділів.

"Якщо ми говоримо про зиму, зокрема якщо вона малосніжна, але морозна, то можна застосовувати всю цю бронетехніку. Вона має певні особливості в мастилах, присадках, тобто потрібне спеціальне обслуговування цієї техніки в морози. Але до цього всього наша армія готова", - пояснив Кузан.

Він також нагадав, що підрозділи ЗСУ мають досвід бойових дій з 2014 року у зимових умовах на відміну від російської армії.

"Їхні більш досвідчені підрозділи, що раніше воювали на території України взимку - 1-й та 2-й армійські корпуси так званих "ЛДНР" - зазнали величезних втрат у боях. Тобто там уже змінилося багато особового складу від початку війни, адже цими корпусами постійно затикали прогалини", - підкреслив експерт.

Кузан наголосив, що забезпечення української армії налагоджене краще. Мова йде про теплий одяг, спорядження та спальники. Також деморалізовані росіяни мають проблеми з медициною.

"Плюс, у них проблема з медичним обслуговуванням та з лікарськими препаратами. Якщо солдат недоотримує харчування, якщо він хворий, якщо він нормально не утеплений - ніякої термобілизни у них, звичайно ж, немає - це солдат з низьким бойовим духом і поганим здоров’ям. Це ті фактори, які грають нам на користь. Тому взимку ми будемо почуватися набагато більш впевнено, ніж вони на своїх позиціях", - додав експерт.