Эксперт объяснил, повлияет ли зима на ситуацию на фронте

Эксперт объяснил, что в наших климатических и географических условиях осень и весна являются худшими сезонами для продвижения армии. Поскольку на юге из-за дождей почва превращается в грязи. Это в свою очередь снижает темпы продвижения каких-либо подразделений.

"Если мы говорим о зиме, в частности, если она малоснежная, но морозная, то можно применять всю эту бронетехнику. Она имеет определенные особенности в смазочных маслах, присадках, то есть требуется специальное обслуживание этой техники в морозы. Но ко всему этому наша армия готова", - объяснил Кузан.

Он также напомнил, что подразделения ВСУ имеют опыт боевых действий с 2014 года в зимних условиях в отличие от российской армии.

"Их более опытные подразделения, ранее воевавшие на территории Украины зимой - 1-й и 2-й армейские корпуса так называемых "ЛДНР" - понесли огромные потери в боях. То есть там уже изменилось много личного состава с начала войны, ведь этими корпусами постоянно затыкали пробелы", - подчеркнул эксперт.

Кузан отметил, что обеспечение украинской армии налажено лучше. Речь идет о теплой одежде, снаряжении и спальниках. Также у деморализованных россиян есть проблемы с медициной.

"Плюс, у них проблема с медицинским обслуживанием и с лекарственными препаратами. Если солдат недополучает питание, если он болен, если он нормально не утеплен - никакого термобелья у них, конечно же, нет - это солдат с низким боевым духом и плохим здоровьем. Это те факторы, которые играют нам на пользу. Поэтому зимой мы будем чувствовать себя гораздо увереннее, чем они на своих позициях", - добавил эксперт.