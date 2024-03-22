Вибори в Словаччині. Чи посилиться проросійський курс у разі перемоги союзника Фіцо

"У нього більш поміркована позиція, ніж у Фіцо. З того, що я чув, Пеллегріні - не така проросійська чи антиукраїнська фігура. Вони партнери, але свого часу була конкуренція і Пеллегріні залишив партію Фіцо, зараз теж є розбіжності", - сказав він.

При цьому політолог відзначив наявність ризику, що разом вони візьмуть владу та зовнішню політику під повний контроль. Проте звернув увагу, що повноваження президента у Словаччині обмежені, а уряд - коаліційний.

"Це не та ситуація, як, наприклад, в Угорщині, де є лише одна домінуюча фігура Віктора Орбана", - пояснив Фесенко.

Відтак політолог у бесіді з виданням зауважив, що не став би поспішати із висновками.

"У Словаччині ситуація може розвиватися по-різному", - констатував він.

Президентські вибори у Словаччині

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, у Словаччині розпочинаються президентські вибори. Чинна глава держави Зузанна Чапутова, з якою в України склалися теплі стосунки, участі у перегонах не бере.

Головними претендентами на президентський пост називають спікера парламенту Петера Пеллегрініа та екс-міністра закордонних справ Івана Корчока ("Свобода та солідарність", SaS). Їхні рейтинги знаходяться в районі 33-36%. На третьому місці розташувався "правий" політик Штефан Гарабін, який має 15%.

Пеллегріні очолює партію "Глас", яка перебуває в коаліції з політичною силою Фіцо. Корчока називають прозахідним і проукраїнським політиком. На думку єкс-прем'єра Едуарда Хегера, вибори вирішать, чи залишиться Словаччина в "західному клубі", оскільки нинішній уряд "розгорнув її у бік Кремля".

Нагадаємо також, що після зміни уряду Братислава не заблокувала жодного важливого рішення Євросоюзу щодо України.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.

Днями президент Словаччини Зузанна Чапутова прокоментувала антиукраїнську позицію уряду Фіцо.