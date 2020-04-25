Эксперт пояснил влияние учетной ставки на курс гривны к доллару

Снижение центральным банком ключевой ставки обычно приводит к девальвации национальной валюты. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, НБУ в четверг, 23 апреля, принял решение снизить учетную ставку на 2 п.п. до 8%.

"Правление Нацбанка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки из-за негативного влияния карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения", - подчеркнул он.

По его словам, само снижение ставки было вполне ожидаемым, однако величина этого снижения, 2 процентных пункта, оказалась чуть выше ожиданий.

"Обычно, при прочих равных условиях, снижение процентной ставки приводит к снижению национальной валюты. Но не в этот раз. Торги во второй половине четверга и в пятницу показывают отсутствие значимой реакции валютного рынка на это решение НБУ", - сообщил аналитик.

Иосуб считает, снижение ставки сейчас - очевидно, антикризисная мера, которая призвана поддержать экономику без существенного увеличения инфляционных рисков.

"К снижению ставок (иногда даже внеплановому, экстренному) прибегали последние месяцы большинство стран мира, и Украина не стала исключением", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.

Напомним Курс доллара на межбанке в продаже 24 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,14 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар.