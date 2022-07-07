Эксперт пояснил, что может изменить ситуацию на фронте уже осенью

"Мы имеем временные рубежи на уровне августа. Если в августе мы получили бы необходимое вооружение и технику, то осенью можно было говорить о возможном изменении ситуации на фронте", - говорит эксперт.

Он отметил, что Украина имеет определенные позиционные достижения: это и освобождение острова Змеиный, и определенное продвижение на Херсонщине, но, как подчеркнул эксперт, того оружия, которую предоставляют партнеры, абсолютно недостаточно.

"Только на прошлой неделе американская сторона подтвердила, что наконец-то нам будут предоставлять системы ПВО. Но этих систем NASAMS очень небольшое количество. Небольшое количество и реактивных систем залпового огня HIMARS, их единицы - четыре плюс еще четыре от США, да плюс три - от Британии. Три от Германии Берлин согласился передать, но снова приостановил из-за странных аргументов, в частности отсутствия таблиц для стрельбы", - рассказывает Бадрак.

То есть, эксперт указывает на то, что единицы современного мощного оружия могут обеспечить лишь удачные контрнаступательные эпизоды, но не изменить ход войны.

"Конечно, даже появление такого мощного оружия не может гарантировать сразу перелом в войне. Потому, что очень трудно пробивать потом оборону - то, что сейчас допущено вследствие медленных действий Запада. Чтобы выбить врага с оккупированных территорий, теперь уже Украине надо минимум шестикратное преимущество, или же использование мощного высокоточного оружия по местам пребывания личного состава врага и мест скопления техники и т. д.", - объясняет эксперт.

Он также обращает внимание, для Украины очень важно иметь оружие, которое будет на поколения иметь преимущество над россиянами.

"Речь прежде всего идет о мощных ударных беспилотниках. Это значительное количество дронов-киллеров, например, более новая версия Switchblade 600, которая должна вот-вот поступить Украине. Также важно получать ударные вертолеты и особенно самолеты. Если Украина не сможет доминировать в небе, то говорить о мощном наступлении будет преждевременно", - подытожил Бадрак.

Напомним, как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, российская армия уже не имеет сил атаковать более чем на одном направлении фронта.

Ранее стало известно, что Украина способна одержать победу в войне с Россией до конца года, но для этого должно сойтись несколько факторов.

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