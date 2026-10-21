Експерт порівняв обсяг експорту газу за два місяці зі споживанням за одну зимову добу

За його словами, навіть максимальні поставки протягом двох місяців будуть меншими, ніж Україна може спожити за один піковий зимовий день.

Свищо зазначив, що станом на середину жовтня фактичний експорт ще не розпочався. Українська енергетична біржа вже опублікувала регламент торгів, однак перші аукціони ще не оголошені. Видобувні компанії зможуть виставляти на продаж до 15% газу, видобутого ними у попередньому місяці.

"Поки що перші торги ще не оголошені, тому ми ще не побачили навіть торгів на експорт, після яких уже будуть укладені контракти, після яких почнеться реальний експорт", — пояснив експерт.

При цьому потенційні обсяги поставок за кордон залишатимуться невеликими.

"Обсяги, звичайно, невеликі. У нас оце, коли починають розганяти зраду, що от Україна відкриває експорт чи щось таке, - це не зовсім має сенс, бо ці обсяги - 50 млн кубометрів в місяць орієнтовно, може навіть буде менше, особливо в перший місяць, якщо ще не всі компанії почнуть", - сказав він.

Він додав, що зараз Україна споживає близько 30–40 млн кубометрів газу на добу.

Тобто місячний обсяг можливого експорту відповідає трохи більше ніж одному дню споживання в теплий період.

"В опалювальний сезон - це, як ми вже говорили, ці навіть 100 млн за 2 місяці експорт - це менше, ніж один день пікового споживання", - наголосив Свищо.

Він також зазначив, що реекспорт газу "Нафтогазом" продовжується. За його словами, компанії потрібні кошти як для відновлення пошкоджених об’єктів видобутку, так і для можливого імпорту газу в першому кварталі наступного року у разі нових атак.