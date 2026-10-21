Эксперт сравнил объем экспорта газа за два месяца с потреблением за одни зимние сутки

По его словам, даже максимальные поставки в течение двух месяцев будут меньше, чем Украина может потребить за один пиковый зимний день.

Свищо отметил, что на середину октября фактический экспорт еще не начался. Украинская энергетическая биржа уже опубликовала регламент торгов, однако первые аукционы еще не объявлены. Добывающие компании смогут выставлять на продажу до 15% добываемого ими газа в предыдущем месяце.

"Пока первые торги еще не объявлены, поэтому мы еще не увидели даже торгов на экспорт, после которых уже будут заключены контракты, после которых начнется реальный экспорт", — пояснил эксперт.

При этом потенциальные объемы поставок за границу будут оставаться небольшими.

"Объемы, конечно, небольшие. У нас вот когда начинают разгонять измену, что вот Украина открывает экспорт или что-то такое, - это не совсем имеет смысл, потому что эти объемы - 50 млн кубометров в месяц ориентировочно, может даже будет меньше, особенно в первый месяц, если еще не все компании начнут", - сказал он.

Он добавил, что сейчас Украина потребляет около 30-40 млн кубометров газа в сутки.

То есть месячный объем возможного экспорта соответствует чуть более одного дня потребления в теплый период.

"В отопительный сезон - это, как мы уже говорили, эти даже 100 млн за 2 месяца экспорт - это меньше одного дня пикового потребления", - подчеркнул Свищо.

Он также отметил, что реэкспорт газа "Нафтогазом" продолжается. По его словам, компании нужны средства как для восстановления поврежденных объектов добычи, так и возможного импорта газа в первом квартале следующего года в случае новых атак.