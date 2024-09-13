Експерт про Покровський напрямок: питання в тому, чи має РФ резерви, щоб не втратити імпульс

Російська Федерація (РФ) може остаточно втратити імпульс на Покровському напрямку, якщо не матиме резерви. Ворог вже не так стрімко наступає, як це було раніше.

"У них там був наступальний імпульс. Видно було, що вони цей імпульс не хочуть втрачати. Особливо коли почався наступ у Курській області. Долітала інформація, що вони з Покровського напрямку нічого не знімали, щоб цей імпульс не втрачати", - пояснив експерт.

Левін додав, що навіть у разі стабілізації ситуації на окремих напрямках, лінія фронту ніколи не буває статичною. Протягом більше ніж двох років повномасштабної війни постійно відбуваються певні рухи, інколи незначні, а десь й значні.

Водночас в ситуації з Покровським напрямком, ворог потребує резервів, щоб підтримувати імпульс. Через це виникає питання: чи є вони в них взагалі й чи не були військові, яких відправили до Курської області - резервом.

"Тому велике питання, чи будуть у них резерви ввести на Покровський напрямок, щоб цей імпульс у них остаточно не згас. Тому що стабілізація ситуації глобальна на великому, на оперативному рівні відбувається. Вони вже не так стрімко наступають, як це було місяць тому приблизно", - додав він.

Ситуація на Покровському напрямку

Протягом останніх місяців найактивнішим напрямком на фронті був Покровський. Згідно зі зведеннями Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), на напрямку регулярно фіксувалась найбільша кількість бойових зіткнень, яка де інколи перевищувала третину від загальної кількості боїв за добу. Протягом минулої доби, 12 вересня, Сили оборони відбили 36 штурмових атак.

Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку - в матеріалі РБК-Україна "Осінь на фронті. Ворог вперся в Покровськ, але сил для наступу вистачить ще на 2-3 тижні".