Експерт про плани РФ змінити ядерну доктрину: спочатку треба схвалення Китаю

Для того, щоб змінити ядерну доктрину, російському диктатору Володимиру Путіну потрібне схвалення Китаю. Однак з цим може виникнути проблема.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Путін йде ва-банк. Яка мета чергового ядерного шантажу з боку Росії" .

За словами експерта з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, Москва зіткнулася з проблемою - у світі перестали боятися ядерної зброї, бо її застосування дуже обмежене.

Нинішні міжнародні рамки передбачають, що ядерною зброєю можна воювати лише проти ядерної держави. І Росію це не влаштовує, але вона не може односторонньо ці рамки змінити.

"Така ситуація, в якій ядерна зброя може бути використана як завгодно, може призвести до того, що весь світ стане ядерним. Є стандартні "червоні лінії". Росія може говорити все, що завгодно, але легітимні "червоні лінії" - тільки ті, які узгоджені з іншими ядерними країнами та світом загалом", - пояснив Їжак.

Перш за все, на думку експерта, Путіну потрібно отримати схвалення від головного союзника - Китаю. А політика Пекіну щодо ядерної зброї полягає в тому, що її застосування можливе лише у відповідь на ядерний удар іншої ядерної держави.

"Чому Росія це робить? Бо не може використати ядерну зброю, якщо знатиме, що це не буде сприйнято іншими ядерними державами. А вони цього не сприймають, бо використання ядерної зброї для колоніальних війн не лише заборонено, але й взагалі не вкладається в голові. Не для цього домовлялися про нерозповсюдження. Але Росія робить це публічно, бо їй потрібне схвалення принаймні Китаю", - зазначив експерт.