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Эксперт о планах РФ изменить ядерную доктрину: сначала нужно одобрение Китая

Четверг 26 сентября 2024 16:56
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Эксперт о планах РФ изменить ядерную доктрину: сначала нужно одобрение Китая Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Для того, чтобы изменить ядерную доктрину, российскому диктатору Владимиру Путину нужно одобрение Китая. Однако с этим может возникнуть проблема.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Путин идет ва-банк. Какова цель очередного ядерного шантажа со стороны России".

По словам эксперта по вопросам региональной безопасности Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, Москва столкнулась с проблемой - в мире перестали бояться ядерного оружия, потому что его применение очень ограничено.

Нынешние международные рамки предполагают, что ядерным оружием можно воевать только против ядерного государства. И Россию это не устраивает, но она не может односторонне изменить эти рамки.

"Такая ситуация, в которой ядерное оружие может быть использовано как угодно, может привести к тому, что весь мир станет ядерным. Есть стандартные "красные линии". Россия может говорить все, что угодно, но легитимные "красные линии" - только те, которые согласованы с другими ядерными странами и миром в целом", - объяснил Ижак.

Прежде всего, по мнению эксперта, Путину нужно получить одобрение от главного союзника - Китая. А политика Пекина по поводу ядерного оружия состоит в том, что его применение возможно только в ответ на ядерный удар другого ядерного государства.

"Почему Россия это делает? Потому что не может использовать ядерное оружие, если будет знать, что это не будет воспринято другими ядерными государствами. А они этого не воспринимают, потому что использование ядерного оружия для колониальных войн не только запрещено, но вообще не укладывается в голове". Не для этого договаривались о нераспространении. Но Россия делает это публично, потому что ей нужно одобрение, по крайней мере, Китая", - отметил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, российский диктатор Владимир Путин снова начал запугивать мир ядерным оружием. Так, вчера он анонсировал изменения в ядерной доктрине России, которые расширят условия применения ядерного арсенала.

По его словам, новая доктрина будет предусматривать возможность ядерного удара в ответ на агрессию против России со стороны любого неядерного государства, если это происходит с участием или при поддержке ядерного государства.

Что такое ядерная доктрина, какие изменения анонсировал Путин и на что реагирует Украина, - читайте в материале РБК-Украина.

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