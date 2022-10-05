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Експерт оцінив загрозу повторного наступу з Білорусі

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Київ, Середа 05 жовтня 2022 10:53
Експерт оцінив загрозу повторного наступу з Білорусі Фото: РФ перекидає на територію Білорусі 20 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

За деякими даними, Росія перекидає на територію Білорусі 20 тисяч покликаних у рамках мобілізації військовослужбовців. Ця жива сила може доукомплектувати білоруські бригади.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив експерт Центру оборонних стратегій полковник Віктор Кевлюк.

За словами експерта, російські мобілізовані військові можуть бути залучені до охорони аеродромів "Барановичі" та "Зябрівка", які РФ використовує на території Білорусі відповідно до двосторонніх угод.

"Їх потрібно охороняти, постачати, ремонтувати літаки треба. Можливо, частина цього натовпу братиме участь у цих заходах. Хоча 20 тисяч - це занадто багато для таких функцій", - зазначив він.

При цьому Кевлюк не виключає варіанта, російськими мобілізованими будуть доукомплектовані білоруські бригади до штатів воєнного часу.

"Тобто, не проводячи мобілізації в Білорусі, розгорнути їх збройні сили. То, можливо, потім вони навруть щось по телебаченню про союзну державу. Для нас нічого не змінюється. Ми уважно спостерігаємо за північними кордонами. І я думаю, що такі рухи непоміченими не пройдуть", - розповів експерт.

Нагадаємо, що вчора глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України.

Тим часом, за даними РНБО України, Лукашенко активізував спроби відновити діалог із західними країнами аби відмежуватися від Росії.

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