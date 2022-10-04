Лукашенко намагається уникнути війни та хоче відновити діалог із Заходом, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Рішення Кремля провести псевдореферендуми на окупованих територіях України та оголосити мобілізацію остаточно позбавляють Лукашенка можливості і надалі залишатися пасивною підтримкою російської агресії. Він стоїть перед вибором: або різко відмежуватися від Росії, або включитися до тотальної війни.

"У разі визнання режимом Лукашенка псевдореферендумів, він повинен вважати будь-який наступ ЗСУ атакою на російську територію. У такому разі набувають чинності зобов'язання двосторонніх угод Москви та Мінська в рамках Союзної держави, що змусить білоруську армію вступити у повномасштабну війну", - зазначають у ДП. .

За даними ЦПД, на тлі розуміння всіх ризиків від такого рішення для себе самого та свого режиму, Лукашенко активізував спроби відновити діалог із Заходом та досягти з ним сепаратної домовленості.

"Під час кулуарних зустрічей із західними дипломатами на полях сесії ООН, глава МЗС РБ Володимир Макей пропонував Заходу "перевернути сторінку" конфронтації та зняти санкції з калійної галузі, пообіцявши поступово звільняти політв'язнів. Однак його головним меседжем стала необхідність рятувати Лукаш. йдеться у повідомленні ЦПД.

Росія не готова відпускати Білорусь

Події останніх днів вказують на те, що Кремль більше не має наміру миритися з пасивною роллю Білорусі у конфлікті з Україною та спробами отримати підтримку Заходу.

"Адже втрата Білорусі загрожує Путіну серйозними ускладненнями - доведеться або йти з країни, або повноцінно її окупувати, відволікаючи частину сил від війни з Україною. Путін зробить усе, щоб змусити Лукашенка піти на такий крок. Насамперед, звужуючи поле для маневрів Мінська, головною політичною метою стає посилення міжнародної ізоляції режиму Лукашенка та обмеження його можливостей нормалізувати відносини з рештою світу", - інформують у Центрі протидії дезінформації.

У центрі не виключають сценарій "палацового перевороту" і навіть фізичної ліквідації Лукашенка у разі відмови підкоритися Путіну. За такого варіанта влада перейде до Ради Безпеки Білорусі, яку очолює "ключовий агент впливу Кремля всередині режиму Лукашенка", - випускник Академії Генштабу РФ генерал-лейтенант Олександр Вольфович.