Експерт оцінив ймовірність нового наступу Росії

"Я точно знаю, що росіяни мають такий план. Він є логічним продовженням тієї великої стратегії, яку Кремль намагається втілити ще із 2014 року. Її мета - повалення демократично обраної влади в Україні. Інструмент досягнення цієї мети - це гібридна війна, яка передбачає застосування і політичних, і економічних, і інформаційних важелів впливу, а також військову операцію. Росіяни прагнуть ліквідувати українську державність та знищити український народ", - розповів він.

За його словами, Кремлю це не вдається, тому він буде продовжувати схиляти усі сторони до певного формату перемирʼя, щоб хоч якось припинити бойові дії.

"Однак не слід вводити себе в оману: вони це роблять лише для того, щоб виграти більше часу, підготувати мобілізованих, провести з ними бойове злагодження і забезпечити їх технікою. Водночас, в Росії немає вільної техніки, яка б просто десь стояла і якою можна було б забезпечити нові підрозділи. Для цього слід здійснити тривалу процедуру розконсервування, провести ремонтні роботи і аж після того ця техніка зможе принаймні зрушити з місця", - каже Кузан.

Він нагадав, що українське командування вирахувало, скільки росіянам необхідно для цього часу.

"Це приблизно два місяці тільки для навчання. Загалом можна говорити про 2-3 місяці. Тобто поновлення масштабного наступу, очевидно, є в планах росіян. Водночас наше командування знає про наміри ворога. Тож Сили оборони України продовжують системно знищувати по 400-500 окупантів і ворожу техніку на добу - тобто один повноцінний батальйон, а українське керівництво не зважає на хитрощі Кремля, відкинувши будь-які перспективи переговорів щодо перемир'я з терористами", - каже експерт.

Він впевнений, що якщо не буде замороження бойових дій, то росіяни не зможуть підготувати цих мобілізованих і встигнути розконсервувати техніку до березня, коли може відбутися потенційний новий наступ, але є одне "але".

"Тут є ще один фактор - темпи постачання зброї для України. Замороження - це коли і ми не можемо просуватися, і вони не мають для цього сил. Якщо ми матимемо достатню кількість зброї для того, щоб наносити противнику значне ураження, далекобійну зброю, ми змушуватимемо їх постійно закривати тілами провали на фронті і, відповідно, тим самим зривати плани ворога. І чим більші в нас будуть темпи постачання західного озброєння, тим швидше ми зможемо зірвати ці та інші плани ворога. Відповідно, чим вони будуть менші, тим більше ми дамо ворогу можливостей накопичити і провести ще якусь наступальну операцію. Вони прагнуть перемогти нас в темпах підготовки", - пояснив Кузан.

При цьому експерт не виключає, що напрямком для нового наступу може стати Київ. За словами Кузана, якщо припустити, що буде загроза такого наступу і що росіяни зможуть мобілізуватися, то вони цілком можуть поставити собі за головну ціль Київ. Але, як припускає експерт, можливо, не його захоплення, а завдання ударів, руйнування тощо.

"Вони ж розуміють, що на фронтах у них переваги немає. Вони продовжують тиснути кількістю, причому тільки в Донецькій області. Це, умовно, напрямок від Мар'їнки до Бахмута і Соледара. На всіх інших ділянках у них немає ініціативи. Росіянам потрібно переломити хід війни і зробити щось, що кардинально змінить розстановку сил на фронті. Наприклад, можливий похід на Київ, удар по західних регіонах, адже саме там проходять шляхи постачання іноземної допомоги", - припустив він.

На його думку, в умовах активізації бойових дій Україна буде більш залежна від цієї допомоги.

"Тому вона має надходити безперервно, без порушення логістики. Попри те, що росіяни мають більшу кількість зброї, саме завдяки тому, що ми перебиваємо їхню логістику, ми фактично їх сковуємо. Ця стратегія блискуче спрацювала у Херсонській області. Вони розуміють, що їм потрібно зробити щось різке. І їхнє головне політичне завдання - це столиця. До речі, зверніть увагу на останні ракетні удари та атаку "Шахедами" - більшість з них летіло саме на столицю. Хоча більшість військових об'єктів сконцентровані зовсім не в Києві", - констатував він.