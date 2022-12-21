Эксперт оценил вероятность нового наступления России

"Я точно знаю, что россияне имеют такой план. Он является логическим продолжением той большой стратегии, которую Кремль пытается воплотить еще с 2014 года. Ее цель - свержение демократически избранной власти в Украине. Инструмент достижения этой цели - это гибридная война, которая предусматривает применение и политических, и экономических, и информационных рычагов влияния, а также военной операции. Россияне стремятся ликвидировать украинскую государственность и уничтожить украинский народ", - рассказал он.

По его словам, Кремлю это не удается, поэтому он будет продолжать склонять все стороны к определенному формату перемирия, чтобы хоть как-то прекратить боевые действия.

"Однако не следует вводить себя в заблуждение: они это делают только для того, чтобы выиграть больше времени, подготовить мобилизованных, провести с ними боевое слаживание и обеспечить их техникой. В то же время, в России нет свободной техники, которая просто где-то стояла, и которой можно было бы обеспечить новые подразделения. Для этого следует провести длительную процедуру расконсервирования, провести ремонтные работы и только после этого эта техника сможет по крайней мере сдвинуться с места", - говорит Кузан.

Он напомнил, что украинское командование высчитало, сколько россиянам необходимо для этого времени.

"Это примерно два месяца только для обучения. В общем, можно говорить о 2-3 месяцах. То есть возобновление масштабного наступления, очевидно, есть в планах россиян. В то же время наше командование знает о намерениях врага. Поэтому Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать по 400-500 оккупантов и вражескую технику за сутки - то есть один полноценный батальон, а украинское руководство не берет во внимание уловки Кремля и отвергает любые перспективы переговоров по перемирию с террористами", - говорит эксперт.

Он уверен, что если не будет заморозки боевых действий, то россияне не смогут подготовить этих мобилизованных и успеть расконсервировать технику до марта, когда может произойти потенциальное новое наступление, но есть одно "но".

"Здесь есть еще один фактор - темпы поставки оружия для Украины. Заморозка - это когда и мы не можем продвигаться, и они не имеют для этого сил. Если у нас будет достаточное количество оружия для того, чтобы наносить противнику значительное поражение, дальнобойное оружие, мы будем заставлять их постоянно закрывать телами провалы на фронте и, соответственно, тем самым срывать планы врага, и чем больше у нас будут темпы поставки западного вооружения, тем быстрее мы сможем сорвать эти и другие планы врага. Соответственно, чем они будут меньше, тем больше мы дадим врагу возможностей накопить и провести еще какую-нибудь наступательную операцию. Они стремятся победить нас в темпах подготовки", - пояснил Кузан.

При этом эксперт не исключает, что направлением нового наступления может стать Киев. По словам Кузана, если предположить, что будет угроза такого наступления и что россияне смогут мобилизоваться, они вполне могут поставить себе за главную цель Киев. Но, как предполагает эксперт, возможно, не его захват, а нанесение ударов, разрушение и т.д.

"Они же понимают, что на фронтах у них преимущества нет. Они продолжают давить количеством, причем только в Донецкой области. Это, условно, направление от Марьинки до Бахмута и Соледар. На всех других участках у них нет инициативы. Россиянам нужно переломить ход войны и сделать что-то, что кардинально изменит расстановку сил на фронте, например, возможный поход на Киев, удар по западным регионам, ведь именно там проходят пути поставки иностранной помощи", - предположил он.

По его мнению, в условиях активизации боевых действий Украина будет более зависима от этой помощи.

"Поэтому она должна поступать непрерывно, без нарушения логистики. Несмотря на то, что у россиян больше оружия, именно благодаря тому, что мы перебиваем их логистику, мы фактически их сковываем. Эта стратегия блестяще сработала в Херсонской области. Они понимают, что им нужно сделать что-то резкое. И их главная политическая задача - это столица. Кстати, обратите внимание на последние ракетные удары и атаку "Шахедами" - большинство из них летело именно на столицу. Хотя большинство военных объектов сконцентрированы совсем не в Киеве", - констатировал он.