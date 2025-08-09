Експерт оцінив рішення Кравченка перевірити прокурорів з інвалідністю

Нагадаємо, у липні цього року генеральний прокурор ухвалив рішення скерувати всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

За результатами перевірки КДКП планується звільнення тих, хто безпідставно отримав статус особи з інвалідністю.

Додамо, що нещодавно призначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко пообіцяв посилити боротьбу з нелегальним бізнесом. Зокрема, з контрабандою на основних ринках товарів і послуг країни.