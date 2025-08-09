Эксперт оценил решение Кравченко проверить прокуроров с инвалидностью

Напомним, в июле этого года генеральный прокурор принял решение направить всех прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

По результатам проверки КДКП планируется увольнение тех, кто безосновательно получил статус лица с инвалидностью.

Недавно назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал усилить борьбу с нелегальным бизнесом. В частности с контрабандой на основных рынках товаров и услуг страны.