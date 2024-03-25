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Експерт оцінив, як відсутність допомоги США вплине на передачу Україні ракет для Patriot

Фото: стало відомо, чи може відсутність допомоги від США вплинути на передачу Україні ракет для Patriot (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Україні буде складніше отримувати ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot у разі, якщо Конгрес США не схвалить нове фінансування військової допомоги нашій країні.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, інтенсивність російських обстрілів, яка спостерігається вже кілька днів, може бути пов'язана з перебоями у постачанні Україні ракет для ЗРК.

Мусієнко допустив, що росіяни, ймовірно, "вирішили перевірити" інформацію в західних ЗМІ про можливе виснаження запасів зенітних перехоплювачів в України до кінця місяця.

"Наскільки мені відомо, на 20-й зустрічі у форматі "Рамштайн" ухвалено рішення про постачання ракет для систем ППО. Та й, на щастя, є інші країни, окрім США, які залучені до виробництва ракет для Patriot", - додав він.

Експерт розповів, що питання ракет для українських систем ППО вирішуються

"Але далі це буде робити складніше, якщо допомога США не буде проголосована. Особливо що стосується ракет для Patriot", - уточнив він.

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти значно посилили обстріли України. Останніми днями було кілька масованих атак, а також точкові удари балістикою по українських містах.

Окупанти цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це у низці населених пунктів є проблеми з електропостачанням.

На цьому фоні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав терміново посилити ППО України, особливо системами Patriot.

До слова, атаки відбуваються на тлі відсутності допомоги від США. Більш детально про те, чи має наша країна "план Б", - у матеріалі РБК-Україна.

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