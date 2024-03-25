Кулеба закликав терміново посилити ППО України, особливо Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав терміново посилити ППО України, особливо системами Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Діти в Києві їздять на поїздку в 10:30 години як погано Російські ballistic missiles є кинута вниз за столицею до свого Defense. Там не є атроцитами Російські борці не можуть бути включені, в тому числі й до уваги ballistic strike в центрі multimilion city. This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

"Це нагадування про те, що Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, зокрема, системи Patriot і ракети, здатні відбити будь-яку російську атаку", - заявив він.

Міністр зазначив, що Україні потрібно ППО, яке здатне відбити будь-яку російську атаку.

"Діти в Києві біжать в укриття о 10:30 ранку, коли смертоносні російські балістичні ракети збиваються над столицею засобами ППО. Немає таких злодіянь, на які не пішли б російські виродки, включно зі спробою нанесення балістичного удару по центру багатомільйонного міста", - заявив він.

Атака на Київ

Вранці 25 березня у Києві було оголошено повітряну тривогу. Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ.

Після цього у столиці пролунали вибухи. При цьому у КМВА повідомляли про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що у Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дніпровському районах.

Поки що відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких підліток.

Детальніше про ракетну атаку на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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