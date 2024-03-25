Эксперт оценил, как отсутствие помощи США повлияет на передачу Украине ракет для Patriot

Украине будет сложнее получать ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot в случае, если Конгресс США не одобрит новое финансирование для военной помощи нашей стране.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По словам эксперта, интенсивность российских обстрелов, которая наблюдается уже несколько дней, может быть связана с перебоями в поставках Украине ракет для ЗРК.
Мусиенко допустил, что россияне, вероятно, “решили проверить” информацию в западных СМИ о возможном истощении запасов зенитных перехватчиков у Украины до конца месяца.
"Насколько мне известно, на 20-й встрече в формате "Рамштайн" принято решение о поставках ракет для систем ПВО. Да и, к счастью, есть другие страны, кроме США, которые вовлечены в производство ракет для Patriot", - добавил он.
Эксперт рассказал, что вопросы ракет для украинских систем ПВО решаются
"Но дальше это будет делать сложнее, если помощь США не будет проголосована. Особенно что касается ракет для Patriot", - уточнил он.
Напомним, российские оккупанты значительно усилили обстрелы Украины. За последние дни было несколько массированных атак, а также точечные удары баллистикой по украинским городам.
Оккупанты целились по объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого в ряде населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением.
На этом фоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины, особенно системами Patriot.
К слову, атаки происходят на фоне отсутствия помощи от США. Более детально о том, есть ли у нашей страны "план Б", - в материале РБК-Украина.
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